Hanin (12) vluchtte uit Syrië en loopt nu de Vierdaagse

Het is groot feest in Nijmegen: de laatste dag van de Vierdaagse zit erop. De Vierdaagse is het grootste wandel-evenement ter wereld. Er doen meer dan 40.000 mensen aan mee.

Hanin en buurman Henk

Een van hen is Hanin van 12. Drie jaar geleden vertrok ze samen met haar familie uit Syrië. Ze kwamen uiteindelijk naast buurman Henk te wonen. Hij is helemaal gek is van de Vierdaagse. Hanin is dat nu ook, samen met haar buurman heeft ze dit jaar voor eerst meegelopen.