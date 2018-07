Grote reddingsactie voor 150 gedumpte vissen

Een groep dieven heeft 150 karpers in een ondiepe sloot gedumpt. Omdat het water laag staat, kunnen de vissen bijna geen ademhalen. Daarom werd er een grote reddingsactie georganiseerd.

Reddingsactie

Ook veel kinderen waren bij de reddingsactie. Met grote schepnetten probeerden vrijwilligers vandaag zoveel mogelijk vissen te redden.

Bakken

De vissen werden in verschillende bakken gestopt. Een stukje verder werden ze weer vrij gelaten in een diepere sloot. Waarom de dieven de karpers hebben gestolen is nog niet duidelijk.