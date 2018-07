De prinsessen gaan op vakantie zonder telefoon

Koning Willem Alexander en koningin Máxima vertelden vorige week dat de prinsessen in de vakantie een paar weken geen telefoon of tablet mogen gebruiken:

Vanavond hoor je in het Jeugdjournaal of kinderen op een camping in Noordwijk dat een goed idee vinden. Wij zijn benieuwd: hebben jullie speciale scherm-regels tijdens de vakantie? En wat vind je daarvan?