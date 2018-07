Plein ligt vol met 25.000 euro-centjes

Zie jij weleens wat kleingeld op straat liggen? Dat lijkt misschien niet zoveel waard, maar een kunstenaar in Almere wil laten dat dat wel zo is. Daarom heeft hij 25.000 één euro-centjes over het marktplein verspreid.

250 euro

Normaal gesproken bukken niet veel mensen om één cent op te rapen. Maar nu is het bij elkaar toch ineens veel geld: 250 euro! Veel mensen zijn verbaasd door al het geld.