Het beste uit de 'Check dit dan'

Een knullig foutje tijdens een vliegshow in Frankrijk. Negen straaljagers moesten de Franse vlag maken, maar uit een van de vliegtuigen kwam de verkeerde kleur rook.

Wat zijn de opvallendste nieuwtjes uit onze rubriek Check dit dan? Iedere zondag zetten we de hoogtepunten voor je op een rij. Met deze week:

Freek Vonk is door het dolle heen. Dat is hij natuurlijk wel vaker, maar deze keer heeft hij een heel goede reden. Hij heeft namelijk een nieuwe slangensoort ontdekt.

3. Slangenmassage

Nog meer slangennieuws! Want dit bestaat echt: een massage door slangen. Volgens de bedenker is het hartstikke ontspannend om die gladde en glibberige beesten over je heen te laten glijden.