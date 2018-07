Max Verstappen vierde bij Grand Prix van Duitsland

Max Verstappen is vierde geworden bij de Grand Prix van Duitsland. Coureur Lewis Hamilton uit Groot-Brittannië heeft de wedstrijd gewonnen.

De wedstrijd was vooral spannend omdat het halverwege begon te regenen. Coureurs moesten daarom van banden wisselen en dat pakte niet altijd goed uit. Daniel Ricciardo, Verstappens teamgenoot viel uit,

Vettel

Het zag er lange tijd naar uit dat de Duitser Sebastian Vettel de wedstrijd zou winnen, maar in de 52ste ronde viel ook hij uit. Vettel stond eerste in het klassement, maar is nu verschoven naar plek 2. Op één staat Hamilton.