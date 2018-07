Studenten werken aan supersnelle trein van de toekomst

In een half uurtje van Rotterdam naar Parijs: nu is dat nog onmogelijk. Maar in de toekomst kan dat misschien wel! Uitvinders zijn bezig met een nieuw supersnel vervoersmiddel: de hyperloop. Dat is een soort trein die op hoge snelheid door een buis zoeft.

Om het beste ontwerp te krijgen is er op dit moment een grote hyperloop-wedstrijd in de Verenigde Staten. En daar doet ook een team met techniekstudenten uit Nederland aan mee.

Geen achtbaan

Makkelijk is het niet: de studenten moeten goed nadenken over de snelheid, maar ook over de duurzaamheid van hun ontwerp. De hyperloop moet snel gaan, maar het moet bijvoorbeeld niet voelen als een achtbaan. Ook moet de hyperloop makkelijk kunnen remmen. En veiligheid is natuurlijk het allerbelangrijkst.

Morgen horen de studenten of ze gewonnen hebben.