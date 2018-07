Het wordt superheet, dus let extra goed op oude mensen

De komende dagen wordt het hartstikke warm en dat is niet voor iedereen lekker. Vooral ouderen kunnen er last van hebben. Daarom vraagt het Rode Kruis om extra goed op te letten.

Water

Het is vooral belangrijk dat ouderen veel water blijven drinken. Ze krijgen minder snel dorst, dus kunnen daar best wat hulp bij gebruiken. Ook moeten ze zich niet te warm aankleden en is het belangrijk dat het binnen niet te warm wordt.

Uit onderzoek blijkt dat maar 1 op de 5 mensen regelmatig aan opa's en oma's vraagt of zij hulp nodig hebben met het warme weer. 1 op de 10 gaat bij oudere buurtgenoten langs om hulp aan te bieden.

Hittegolf

Weermensen verwachten deze week een hittegolf. Dat betekent dat het vijf dagen achter elkaar minstens 25 graden wordt, waarvan het drie dagen 30 graden of warmer is.