Grote zoekactie in Italië naar Nederlandse jongen

Bij het Italiaanse Gardameer zoeken meer dan 150 agenten en vrijwilligers naar Koen van 17 jaar. De jongen verdween in de nacht van donderdag op vrijdag.

Bus

Koen is met familie op vakantie in Italië en ging donderdag een avond uit. Hij ging met de bus terug, maar zijn broer en vrienden stapten een bushalte eerder uit dan. Sindsdien is er niets meer van hem vernomen.

Speurhond

De politie zoekt op en onder het water met speciale apparatuur en heeft ook speurhonden ingezet. Er is zelfs een speciale Nederlandse speurhond met een begeleider gekomen. De honden kunnen de geur van Koen herkennen en gaan vanmiddag op zoek in het gebied.

Update: De politie heeft een lichaam gevonden. Het is nog niet duidelijk of dat het lichaam van Koen is.