Hoe is het met 'Jongere van het jaar' Elke?

Sinds we Elke voor het laatst spraken is er veel gebeurd. Ze volgt een mode-opleiding, werkt als model én vorige week werd ze wereldkampioen rolstoelschermen!

Deze zomer gaat het Jeugdjournaal terug naar kinderen en jongeren die het afgelopen schooljaar in het nieuws waren. Eén van hen is rolstoelschermer Elke, zij werd door jongerenkrant 7Days uitgeroepen tot Jongere van het Jaar.

Elke zit sinds 2011 in een rolstoel, omdat ze veel pijn had aan haar been. Drie jaar geleden is haar been geamputeerd, om van de pijn af te zijn. Ze ontdekte de sport rolstoelschermen en daar bleek ze behoorlijk goed in te zijn.

Model

Als model heeft Elke in reclames gespeeld, zoals deze: