'Zorg ervoor dat je niet oververhit raakt'

De afgelopen dagen was het al warm, en dat wordt de komende dagen niet anders. Sterker nog, weerdeskundigen denken dat vandaag de eerste dag is van een hittegolf. Vrijwilligers van de reddingsbrigade gaan daarom mensen waarschuwen voor de gevaren van oververhitting.

Bij oververhitting is iemand erg warm en kan hij of zij zich suf en warrig voelen. Ook hebben mensen vaak hoofdpijn, spierpijn en last van misselijkheid.

Als iemand oververhit is, kan die persoon het best gelijk gekoeld worden. Bijvoorbeeld met een nat laken, een ventilator of koud water.