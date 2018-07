Nijlpaarden in Nederland? 'Het zijn gewoon waterbuffels!'

Het is een apart gezicht: zwemmende waterbuffels in natuurgebied de Biesbosch in Brabant. Normaal gesproken staan de waterbuffels gewoon op het land, maar omdat het zo warm is, zijn ze het water ingegaan.

Daar komen veel mensen op af. Fietsers stapten even af en automobilisten stopten hun auto om een foto te nemen. Een vrouw vertelde aan Omroep Brabant dat ze niet gelijk zag dat het waterbuffels waren.