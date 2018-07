Meer betalen voor vluchten zonder kleine kinderen?

Een huilende baby in het vliegtuig vindt niemand fijn. Sommige mensen zitten daarom liever in een vliegtuig met alleen maar volwassenen. Uit onderzoek van de website WeFlyCheap blijkt dat veel volwassenen zonder kinderen zelfs extra zouden betalen voor een kinderloze vlucht.

In Azië zijn al vluchten waarbij in een deel van het vliegtuig geen kinderen mogen komen. In Europa bestaat zoiets niet.

Huilen, kruipen en ouders

Reizigers ergeren zich volgens het onderzoek het meest aan gehuil en geschreeuw, kruipende kinderen door het gangpad en gestomp in de rugleuning. Maar ook de ouders van de kinderen vinden ze soms irritant.