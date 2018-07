Veel kinderen hebben een ibf (internet best friend)

In de Jeugdjournaal-app lieten veel kinderen weten dat ze ibf's hebben. Dat staat voor internet best friend en zijn vrienden die je online ontmoet. Kinderen ontmoeten hun ibf vaak tijdens het gamen, op insta of bij een app zoals Musical.ly.

Ontmoeten

Veel kinderen blijven alleen online vrienden, maar soms zoeken ibf's elkaar in het echt op. Volgens deskundigen moet je dan wel voorzichtig zijn. Neem bijvoorbeeld een van je ouders mee of deel je locatie.

Wij gingen langs bij muser Rosalie en gamer Damien. Zij hebben allebei een ibf en Rosalie gaat die van haar voor het eerst ontmoeten: