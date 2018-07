In ziekenhuizen vind je steeds meer robots

In een ziekenhuis word je meestal geholpen door een dokter of verpleger, maar in steeds meer ziekenhuizen kun je nu ook een robot verwachten.

Bijvoorbeeld eentje die je vermaakt in de wachtkamer of eentje die je alles leert over een ziekte. Artsen willen er op die manier voor zorgen dat een bezoek aan het ziekenhuis minder vervelend wordt.

Helpen

Ook is het handig als de robot een handje kan helpen met kleine taakjes. Dan heeft de dokter het net iets minder druk.

Vind jij het leuk dat er overal steeds meer robots zijn? Reageer op onze stelling!