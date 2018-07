'Let goed op je huisdier met deze hitte'

Het is snikheet, en dat vinden niet alleen mensen, maar ook dieren niet fijn. De dierenbescherming waarschuwt daarom dat alle baasjes extra goed voor hun dier moeten zorgen. Ook een huisdier kan namelijk oververhit raken.

Gedrag

Als je huisdier het erg warm krijgt kun je dat merken aan hun gedrag. Ze gaan bijvoorbeeld meer slapen, bewegen rustiger en proberen meer te drinken. Daarom is het vooral belangrijk dat je zorgt voor genoeg water. Doe twee of drie keer per dag nieuws koel water in de drinkbakjes.

Honden en katten

Katten zoeken meestal zelf een koele plek in de schaduw op, maar met een hond is dat lastiger. Daarom raadt het asiel aan om je hond iets korter uit te laten en niet met hem te gaan rennen. Ook kun je je hond beter uitlaten aan het begin of einde van de dag als het iets koeler is.

Konijnen

Konijnen kunnen ook niet goed tegen hitte. Daarom kun je het konijnenhok beter in de schaduw zetten en eventueel flessen met bevroren water in het hok leggen. Leg er dan wel een theedoek tussen, anders is het te koud.