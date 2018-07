Brenda vertelt hoe het is om hiv te hebben

Elk jaar sterven ongeveer een miljoen mensen aan de ziekte. Dat gebeurt vooral in andere landen, maar ook in Nederland zijn 23.000 mensen geïnfecteerd met hiv. Dat is het virus waarmee je de ziekte kan krijgen.

In Amsterdam praten honderden onderzoekers deze week over aids. Ze zoeken naar een oplossing voor de ziekte en lopen een fakkeltocht om meer aandacht voor het probleem te vragen.

Tussen aids en hiv zit een groot verschil. Kort gezegd: hiv is een virus en aids is een ziekte. Iemand die met hiv besmet is, kan aids krijgen, maar dat hoeft niet. Want er zijn medicijnen om het virus tegen te houden.