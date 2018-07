Waarschuwing voor blauwalg: Duik niet zomaar het water in!

Een frisse duik met dit weer is heerlijk, maar dan moet het water wel schoon zijn. Juist omdat het deze week zo warm is, komt er op steeds meer plekken blauwalg voor. Deskundigen waarschuwen daarvoor.

Blauwalg is giftig. Als je per ongeluk een slok water binnenkrijgt kun je ziek worden. Je kunt dan uitslag krijgen of je moet overgeven. Ook voor dieren kan het gevaarlijk zijn.

In de zomer worden iedere twee weken alle officiële zwemplekken zoals meertjes en plassen gecontroleerd. Inspecteurs vullen daarna op een kaart in waar je nog wel of niet kunt zwemmen. Ook zetten ze vaak een waarschuwingsbord bij het water.

Zwemwater in de stad

Ook in kanalen en ander water rondom een stad kan blauwalg voorkomen, maar die plekken worden vaak niet gecontroleerd. De inspecteurs raden aan om alleen te zwemmen op plekken die goedgekeurd zijn.

Op de website zwemwater.nl kun je kijken of het zwemwater in jouw buurt schoon is. Let op: ook daar staan alleen maar plekken op waar het officieel is toegestaan om te zwemmen.