Droog? Op deze plekken in Nederland niet!

Op de meeste plekken in Nederland bleef het droog en heet gisteravond. Maar op sommige plekken kwam er juist in korte tijd heel veel regen naar beneden.

In het plaatsje Losser viel in één uur net zoveel regen als normaal in één maand.

Van 30 naar 20 graden

Door alle regen werd het in dat stuk van Overijssel ook gelijk een stuk koeler. In bijna heel Nederland was het nog 30 graden, maar daar was het opeens 10 graden koeler.