Natuurbranden door droogte in Brabant en op Schiermonnikoog

Bos Een groot stuk bos stond in brand in het Noord-Brabantse Maarheeze. Omdat er veel rook vanaf komt, moeten mensen die in de buurt wonen hun ramen en deuren dichtdoen.

Opnieuw zijn door de droogte op verschillende plaatsen in Nederland natuurbranden uitgebroken. Het gaat om twee plekken in Noord-Brabant en het Waddeneiland Schiermonnikoog.

In het Brabantse plaatsje Loon op Zand was brand op een weiland. Voor een groep koeien die daar stond was het even spannend. Gelukkig konden zij op tijd naar een veilige plek worden gebracht.