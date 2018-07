Bijzonder: Okapi geboren in safaripark Beekse Bergen

In dierenpark Beekse Bergen bij Hilvarenbeek is voor het eerst een okapi geboren.

De kleine bosgiraffe is een meisje en heet Zaïre. Haar geboorte is best bijzonder, want okapi's komen zowel in de natuur als in dierenparken weinig voor.

Het kleintje mag nog niet naar buiten. Dankzij deze webcambeelden kunnen bezoekers het diertje wel alvast bewonderen.