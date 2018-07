Waterpolitie: 'Veel kinderen in motorbootjes overtreden de regels'

De waterpolitie komt steeds vaker kinderen tegen die in motorbootjes zitten, waar ze eigenlijk nog helemaal niet in mogen varen. Ouders geven hun kinderen vaak toestemming om met zo'n bootje te spelen, maar volgens de waterpolitie kan dat levensgevaarlijk zijn.

Wat zijn de regels voor motorbootjes?

Voor kinderen tot en met 11 jaar is het simpel: het besturen van een motorboot is verboden.

Vanaf 12 jaar mag dat wel, maar dan alleen in een motorboot die korter is dan zeven meter en maximaal 13 kilometer per uur kan.

Vanaf je 16e mag je op een grotere motorboot varen met een maximumsnelheid van 20 kilometer per uur.