Dit was de heetste nacht ooit gemeten

Kon jij een beetje slapen vannacht? Grote kans van niet, want dit was de warmste nacht in Nederland die ooit gemeten is.

Record

Het werd afgelopen nacht niet koeler dan 23,6 graden in de Bilt. Dat is de plaats waar alle weermetingen worden gedaan. Het is daar volgens weerdeskundigen nog nooit zo heet geweest.

Tropisch

Het warmst was het vannacht in Deelen, in de provincie Gelderland. Daar was het 24,4 graden. En het wordt voorlopig nog niet koeler. Komende nacht wordt het opnieuw tussen 20 en 22 graden.

Wil je weten hoe je beter kan slapen tijdens de hitte? We maakten er laatst een reportage over.