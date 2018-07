Nieuwe functies op Insta: maar niet voor iedereen

Volgens Instagram-deskundige Laurens Eckhart ligt dat niet aan je telefoon of app, maar aan Instagram zelf. Het bedrijf kiest ervoor om de nieuwe functies niet aan iedereen tegelijk te geven.

Stellingen, hoogtepunten of peilingen; Instagram komt regelmatig met nieuwe functies. Maar veel kinderen kunnen die nog niet op hun telefoon zien.

Meestal mogen de bekende Instagrammers met veel volgers de functies als eerste uitproberen. Als het goed werkt, zijn ze later ook voor anderen beschikbaar.

Experiment

We hebben contact gehad met Instagram. Ze zeggen dat er inderdaad met functies wordt ge√ęxperimenteerd, maar niet kunnen zeggen of dat ook de reden is dat veel mensen de functies niet kunnen gebruiken.

Wat vind jij hiervan? Reageer op onze stelling: