Meer mensen willen juf of meester worden

Steeds meer mensen melden zich aan voor de opleiding om leraar te worden. Komend jaar beginnen bijna achtduizend mensen aan de opleiding. Dat zijn er honderden meer dan afgelopen jaar.

Tekort

Dat is goed nieuws want er is een tekort aan leraren. De organisatie denkt dat meer mensen zich hebben aangemeld omdat het leraren-tekort veel in het nieuws was de afgelopen tijd. Mensen die zich aanmelden hopen na hun opleiding snel werk te vinden.

1300 leraren

Voorlopig is er nog wel een tekort. Het komende schooljaar zijn er 1300 leraren te weinig. Eerder maakten we daar deze reportage over: