Het beste uit de 'Check dit dan'

Wat zijn de opvallendste nieuwtjes uit onze rubriek Check dit dan? Iedere zondag zetten we de hoogtepunten voor je op een rij. Met deze week:

1. Fortnite-agent

In Amerika had een jongen per ongeluk de politie gebeld. Twee agenten kwamen daardoor voor niks langs, maar wilden toch even laten zien wat ze in huis hebben. Een van de agenten begon een dansbattle met de jongen.