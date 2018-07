Politie pakt ballonnen af en geeft ze aan zieke kinderen

In het ziekenhuis deelde ze meer dan honderd ballonnen uit aan zieke kinderen. Wijkagent Ben noemt het op Twitter een klein gebaar, waar kinderen heel blij van worden.

Wijkagent Dijkzigt & Het Nieuwe Werk @BenvanG60

Tijdens #RU2018 was er wederom sprake van balonnenverkopers zonder vergunning. Na overleg met de OvJ mochten de door de ME inbeslaggenomen balonnen aan de zieke kinderen in het #Sophiakinderziekenhuis geschonken worden. #deglimlachvaneenkind #kleingebaargrotevreugde