'In My Feelings Challenge' gaat fout in Putten

De 'In My Feelings Challenge' (of #kekechallenge) heb je vast wel eens gezien. Mensen doen een dansje op het nummer van Drake en dat het liefst naast een rijdende auto. Maar dat kan natuurlijk behoorlijk misgaan.

In Putten reed een auto zelfs tegen een boom tijdens een mislukte challenge. De politie is daar hartstikke boos over. Ze zeggen dat het niet alleen volslagen idioot, maar ook hartstikke strafbaar is.