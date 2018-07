Gevluchte Fatoumata logeert bij zusjes Belle en Parel

Veel kinderen logeren in de vakantie, maar de zussen Belle en Parel hebben deze week wel een heel bijzondere logé te gast: Fatoumata van 9 jaar. Zij is gevlucht uit het Afrikaanse land Gambia en woont nog geen jaar in Nederland.

Zomergastje

Het project is opgezet omdat veel vluchtelingenkinderen niet op vakantie kunnen. Daar is vaak geen geld voor. Op deze manier kunnen ze toch een weekje vakantie vieren en leuke dingen doen met andere kinderen.