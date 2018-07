Duurdere postzegels en minder brievenbussen

In Nederland worden steeds minder brieven verstuurd. Daarom worden de postzegels binnenkort duurder. Op dit moment kost een postzegel 83 cent. Het is nog niet bekend wat de nieuwe prijs wordt.

Brievenbussen

Vorige week werd al duidelijk dat in het hele land brievenbussen worden weggehaald. Van de 19.000 brievenbussen verdwijnen er 9000. Het postbedrijf doet dat om te bezuinigen en omdat in sommige brievenbussen maar een paar brieven per dag zitten.

8 miljoen

Per maand worden er nog steeds 8 miljoen brieven en kaartjes verstuurd. Tien jaar geleden waren dat er nog 20 miljoen.