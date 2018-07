Dumoulin: 'Ik hoop dat kinderen veel fietsplezier gaan hebben'

Gisteren werd hij nog tweede in de Tour de France en vandaag is Tom Dumoulin al te zien in Nederland. In het Brabantse Boxmeer rijdt hij een wedstrijd en kunnen fans hem van dichtbij zien.

Verslaggever Bart kon hem vlak voor de wedstrijd nog snel even spreken. Tom vertelde dat hij heel moe is en dat hij hoopt dat kinderen dankzij zijn succes meer fietsplezier hebben.