Politicus in blootje op de foto

Er wordt veel gepraat over deze foto. Het is politicus Thierry Baudet. Hij is op vakantie en plaatste deze foto op Instagram. Op de foto ligt hij in zijn blootje in het water!

Gedoe

En dat vinden sommige mensen opvallend. Op social media is er veel discussie over. Sommige mensen zeggen dat dit niet kan als politicus. Anderen zeggen juist dat Thierry mag doen waar hij zin in heeft.

Ook bewerken mensen de foto zodat het lijkt alsof de politicus ergens anders naartoe kijkt: