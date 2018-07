Hoe gaat het nu met het 'Kind van de Duivel' Tygo?

Deze zomer gaat het Jeugdjournaal terug naar kinderen en jongeren die het afgelopen schooljaar in het nieuws waren. Een van hen is Tygo. Hij speelde de hoofdrol in de videoclip 'Kind van de Duivel'.

Youssef ging naar hem toe om te vragen hoe het nu met hem gaat. Tygo vertelt dat hij graag nog vaker in video's zou willen spelen. Ook doet hij hard zijn best voor zijn officiƫle account op Instagram.