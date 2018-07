Deze kinderen gaan naar school in de zomervakantie

Het is zomervakantie en dat betekent geen rekenen, taal of spelling. Dan kan het zo zijn dat je kennis een beetje wegzakt. Dat noemen ze 'zomerdip'.

Volgens deskundigen komt een zomerdip in Nederland bijna niet voor, omdat de vakantie kort is. In de Verenigde Staten hebben kinderen soms wel 3 maanden vakantie. Daar hebben ze er wel last van.

Zomerschool

Maar ook kinderen in Nederland zeggen dat ze in de vakantie dingen vergeten. En ook juffen en meesters merken dat kinderen moeite hebben om alles te onthouden.

Om uit de dip te komen gaan sommige kinderen naar een zomerschool. Daar krijgen ze extra les om na de zomer goed van start te gaan. De kinderen vertellen erover in het filmpje hierboven.