Joya en Elyssa hebben een peuter gered die bijna verdronk

Ze zijn echte helden: Joya en Elyssa van 10. De meisjes hebben de peuter gered die bijna was verdronken.

Het gebeurde vorige week. Joya en Elyssa waren lekker aan het zwemmen toen ze een peuter in nood zagen. De peuter lag in het water en ging steeds opnieuw kopje onder. De meiden aarzelden geen moment en tilden het kindje uit het water. Ze zetten haar op de rand van het zwembad en haalden toen de badmeester erbij. Die heeft de peuter naar haar moeder gebracht. In het filmpje hierboven vertellen de meiden over hun actie.