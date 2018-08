Grote klus: 350 kilometer strand opruimen

Vandaag is de grote opruimactie Beach Cleanup Tour begonnen. Twee weken lang maken vrijwilligers bijna het hele Nederlandse strand schoon. Aan de actie doen ook veel kinderen mee.

Dieren

Op het strand liggen veel flesjes, verpakkingen en sigarettenpeuken. Dat is niet alleen vies, maar ook gevaarlijk voor de dieren. Die denken dat het eten is en kunnen stikken in de plastic troep.

Vanaf vandaag wordt die troep vanuit twee kanten opgeruimd. De ene groep begint op Schiermonnikoog en de andere in Cadzand in Zeeland. Na twee weken komen de groepen samen in Zandvoort.

15.000

Het is de zesde keer dat deze actie wordt gehouden. Vorig jaar werd er meer dan 15.000 kilo afval van de stranden gehaald.