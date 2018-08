Er komt misschien een tweede hittegolf

Ben jij al klaar met de hitte? Dan hebben we slecht nieuws voor je: het blijft morgen en vrijdag ook nog warm. Als het morgen en vrijdag warmer dan 30 graden wordt, is het de tweede hittegolf van dit jaar.

Weerdeskundigen spreken van een hittegolf als het vijf dagen achter elkaar minimaal 25 graden is en drie dagen tropisch warm. Dat betekent dat het warmer is dan 30 graden.

In het weekend wordt het iets minder warm. Maar misschien wordt het volgende week nóg warmer. Dinsdag 7 en woensdag 8 augustus kan het wel 35 graden worden.

Water

Omdat het nog steeds erg droog is, wordt aangeraden om zuinig te doen met water. Je kunt beter niet erg lang douchen of de auto wassen.

Ook in andere Europese landen is het warm. In Spanje is het op sommige plekken zelfs 43 graden.