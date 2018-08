Droogte zorgt voor problemen op de boerderij van Marleen

Het is al lange tijd droog en warm en dat blijft voorlopig ook zo. Dat is slecht nieuws voor alle boeren in Nederland. Zij snakken naar regen, want de droogte zorgt steeds meer voor problemen.

Zorgen om de droogte

Marleen woont met haar ouders op een boerderij. Daar groeien suikerbieten. Maar die hangen door het warme weer behoorlijk slap. Toch is het waarschijnlijk niet zo dat de oogst gaat mislukken, want de vader van Marleen kan zijn land nog wel besproeien.