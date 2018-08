Oproep: Wat wil jij weten van NikkieTutorials?

Kijk jij weleens naar video's van Nikkie de Jager van NikkieTutorials? Binnenkort mogen we haar interviewen. Heb jij een vraag voor de superpopulaire YouTuber? Stuur hem dan snel in.

Maak een filmpje. Begin de video door jezelf voor te stellen en stel daarna je vraag. Stuur je video naar jeugdjournaal@nos.nl of via een DM op Instagram. De leukste vragen kiezen we uit en gaan we aan Nikkie stellen. Je kunt je filmpje insturen tot en met zondag 5 augustus.

NikkieTutorials is een van de best bekeken Nederlandse beautykanalen. In 2008 postte Nikkie haar eerste video. En nu, tien jaar later, heeft ze 10 miljoen abonnees op YouTube.

The Power of Make up

In 2015 werd Nikkie megapopulair door haar video The power of Make-up. Daarin zie je de helft van haar gezicht met make-up en de andere helft zonder. De video ging viral.