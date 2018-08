Reddingshonden speuren in water naar vermiste mensen

Reddingshonden worden meestal ingezet op het land om te zoeken naar mensen die vermist zijn. Maar hun goede neus werkt ook in het water. En daarom worden in Zeeland honden getraind om te speuren naar mensen in het water.

Verdronken

De honden zwemmen naar een plek in het water waar het ruikt naar mensen. Reddingswerkers weten zo dat ze daar moeten zijn. Bijvoorbeeld omdat er iemand verdronken is.

De komende weken wordt er nog flink geoefend met de honden. Over twee maanden kunnen ze dan echt aan de slag.