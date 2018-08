Italiaanse Patric werkt in Nederlandse ijssalon

Patric van 13 komt uit Italië, maar woont elke zomer een paar maanden in Nederland. In Amersfoort helpt hij zijn vader in de ijssalon.

IJsmaker

De jongen weet alles van Italiaans ijs. Hij verkoopt het én hij kan het maken. Het is geen vakantiebaantje voor Patrick, want hij krijgt niet betaald.

Patrick vindt het vooral leuk om zijn familie te helpen en heeft gelukkig ook tijd voor andere dingen. Patrick heeft al jaren dezelfde Nederlandse vriend om mee te voetballen, te gamen en natuurlijk om ijsjes mee te eten.