Komen er rookvrije straten in Rotterdam?

In een wijk in Rotterdam wordt het misschien helemaal verboden om te roken. Als het doorgaat, is dat de eerste keer in Nederland dat straten helemaal rookvrij worden.

In de wijk ligt een groot ziekenhuis, een gymnasium en een hogeschool. Die drie organisaties hebben een brief naar de burgemeester van Rotterdam gestuurd dat ze rookvrije straten willen.

Verder lopen

Nu mogen rokers nog wel op straat roken. Het ziekenhuis heeft daar bijvoorbeeld een rookhok staan. Als het rookverbod doorgaat, mag ook daar niet meer gerookt worden. Dat betekent dat mensen verder moeten lopen om een sigaret op te steken.