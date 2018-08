Sanne Wevers is terug en gaat naar de finale op EK turnen!

Het was spannend, maar het is haar gelukt. Sanne Wevers turnt zondag de finale op het EK turnen in Glasgow. Gisteren turnde ze de halve finale en haalde ze genoeg punten om door te gaan.

Tijdens de Olympische Spelen in 2016 deed ze het supergoed en won ze een gouden medaille. Maar vorig jaar ging het niet zo lekker. Het lukte haar toen niet om in de finale van het EK en WK te komen. Juist daarom was ze nu extra zenuwachtig.