Stille tocht voor omgekomen jongen uit Soest

Vrienden en bekenden hebben in Soest een stille tocht gehouden voor Koen van Keulen. De jongen van 17 kwam vorige week om het leven in Italië. Na een grote zoekactie werd hij gevonden.

Gevallen

De jongen was met familie op vakantie in Italië, maar kwam na een avond uit niet meer terug op de camping. Na vier dagen zoeken, werd hij gevonden. Hij is waarschijnlijk in een diepe greppel gevallen naast een gevaarlijke weg.

Er liepen zo'n 150 mensen mee in de stille tocht voor Koen. Ook de burgemeester en veel schoolgenoten liepen mee.