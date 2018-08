Junior Brass Boys kunnen bijna nergens oefenen

Oefenen op een piano of saxofoon kan al voor overlast zorgen, maar bij een groep jongens in Amsterdam is het probleem groter. Ze spelen in een brassband. Dat betekent dat ze allemaal drummen!

Buiten

Thuis drummen zorgt voor boze buren, maar het lukt de jongens ook niet om een andere oefenruimte te vinden. Daarom repeteren ze nu op een veldje in de open lucht. Met dit weer is dat natuurlijk geen probleem, maar wat als het straks kouder wordt?

De Junior Brass Boys zijn niet de enigen met dit probleem. In Amsterdam-Zuidoost zijn acht groepen die ook moeite hebben om een oefenruimte vinden.