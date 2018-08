Deze haai is gezien in Nederland

Deze haai is gezien op het strand van Terschelling! Een man zag het dier zwemmen en maakte deze foto. Die stuurde hij op naar de Zeehondenopvang.

Ongevaarlijk

Onderzoekers hebben naar de haai gekeken en zeggen dat hij niet gevaarlijk is. Het is een gladde haai. Het dier is iets langer dan 1 meter en houdt van krabben en kreeften.