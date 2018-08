Dit is het populairste eten tijdens de hittegolf

Heb jij door dit warme weer zin in ander eten dan normaal? Volgens supermarkten kopen mensen tijdens de hitte andere dingen. Natuurlijk meer ijs, maar ook andere dingen voor het avondeten.

Verschillende supermarkten hebben verteld welke dingen tijdens de warmte het populairst zijn.

Jumbo

Bij supermarkt Jumbo kopen klanten nu veel makkelijke maaltijden. Ook salades en verse soep zijn nu populair. Fruit, spullen voor de barbecue en verse sappen worden ook extra vaak meegenomen.

Plus

Bij de Plus wordt de laatste weken meer eten gekocht dat al helemaal klaar is. Bijvoorbeeld groentes of sla die al gesneden is.

Albert Heijn

De AH heeft een top vijf gemaakt van de populaire spullen tijdens de hittegolf:

1. Stokbrood

2. IJsjes

3. Witte en bruine bolletjes

4. IJsblokjes

5. Komkommer