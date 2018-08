Meer dan 800 kinderen doen mee aan grote wielerwedstrijd

Het is dé wedstrijd voor jonge wielrenners: de Jeugdtour in Assen. Gisteren was de allerlaatste etappe. Het is de 54ste keer dat de wedstrijd wordt georganiseerd.

Mini-Tour de France

De Jeugdtour is eigenlijk een soort Tour de France in het klein. Dit jaar doen er meer dan 800 jonge wielrenners mee, uit meer dan 20 verschillende landen.

