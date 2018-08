Het beste uit de 'Check dit dan'

Wat zijn de opvallendste nieuwtjes uit onze rubriek Check dit dan? Iedere zondag zetten we de hoogtepunten voor je op een rij. Met deze week:

Ook voor stervoetballer Lionel Messi is het vakantie, maar zelfs in zijn vrije tijd kan hij de bal niet laten liggen. Met zijn hond Hulk traint hij op een voetbalveldje. Maar net zoals bij de meeste verdedigers die Messi tijdens het voetbalseizoen, maakt Hulk geen schijn van kans.

Sommige mensen vinden de danspasjes uit Fortnite lastig, maar deze oma in ieder geval niet! Ze ziet de swish swish en kan hem in één keer nadoen!

4. Brutale aap

Als iemand brutaal is wordt hij of zij ook wel eens een brutale aap genoemd. En als je naar het volgende filmpje kijkt weet je meteen waar die uitdrukking vandaan komt. Daarin duwt de ene aap een andere aap in het water: