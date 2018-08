Hockeyvrouwen naar de finale van het WK

De halve finale was erg spannend. Nederland kwam al snel achter, maar scoorden daarna 1-1. Bekijk hier een overzicht van de wedstrijd van NOS Sport:

De Nederlandse hockey-vrouwen gaan naar de finale van het wereldkampioenschap! In de halve finale versloegen ze Australië door penalty's.

Vanavond om 17:30 spelen de Nederlandse dames tegen Ierland. Best bijzonder, want Ierland stond nog nooit eerder bij een sport in de WK-finale.